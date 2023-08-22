Защитник «Торпедо» Никита Калугин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о старте своей команды в Мелбет-Первой лиге.

- Как оцените турнирную ситуацию для «Торпедо»?

- У нас сейчас три очка до первого места. Вся борьба впереди. Да, были неважные матчи, но при этом мы создавали кучу моментов, которые не получилось реализовывать. Работаем над этим. У нас классный подбор футболистов впереди. Любая команда была бы счастлива иметь таких игроков у себя. Надо пахать на тренировках, и все будет получаться.

- То есть считаете, что все дело в невезении?

- Думаю, да. Одно дело, если бы моментов не было, мы бы переживали, но у нас их было много. Просто надо забивать.

- Наверняка рассчитывали быть повыше в таблице к этому моменту.

- Самое главное – быть на первом месте после последнего тура, но я согласен, что не надо отпускать конкурентов, которые идут выше.

- Что еще, помимо реализации, помешало лучше выступить на старте сезона?

- Пропущенные мячи. Надо было и в обороне наладить игру.

- Была информация, что у «Торпедо» сборы начинаются в 8:00 утра. Это правда?

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- Это внутренняя кухня, наши тренировочные процессы, и мне не хотелось бы их обсуждать.

Елена Григорьевская