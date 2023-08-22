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Мелбет-Первая лига

Агент: «Бикел перешёл в «Газиантеп», предложений из России так и не поступило»

22 Августа 2023 • 11:34 Комментировать
Коньяспор
...
Газиантеп
25.08 21:00

Бруну Мейрелеш, агент бывшего полузащитника «Химок» Жаниу Бикела, сообщил о переходе своего клиента в турецкий клуб «Газиантеп».

«Жаниу перешёл в «Газиантеп», предложений из России ему так и не поступило», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Бикел провёл в составе «Химок» 11 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Ранее 28-летний футболист также выступал за «Ванкувер», софийский ЦСКА и нидерландский «Херенвен».

После шести туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Свой ближайший матч подмосковная команда проведёт 26 августа против «Волгаря». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Жаниу Бикел Газишехир Газиантеп
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