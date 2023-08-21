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Мелбет-Первая лига

Главный тренер «Нефтехимика»: «У нас нет таких финансовых возможностей, как у московских команд»

21 Августа 2023 • 23:19 Комментировать
Торпедо Москва
2:1
Нефтехимик
окончен

Наставник нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков высказался о финансовой стратегии клуба после поражения в матче Первой лиги против «Торпедо».

«У нас нет таких финансовых возможностей, как у московских команд. У нас ушли семь–восемь игроков, для нас это привычно. Наша задача — делать так, чтобы наши футболисты прогрессировали, мы их продавали и клуб зарабатывал на существование», — заявил главный тренер клуба Первой лиги, чьи слова приводит «Матч ТВ». Новиков отметил, что клуб не мог отказаться от продажи Никиты Калугина в стан «автозаводцев», когда «Нефтехимику» пришло достойное предложение.

Напомним, что нижнекамский клуб уступил в поединке шестого тура Первой лиги со счётом 1:2. Бывший игрок «Нефтехимика» Никита Калугин отличился забитым мячом и заработал пенальти в ворота своего предыдущего коллектива.

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Кирилл Новиков
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