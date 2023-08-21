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Мелбет-Первая лига

Талалаев заявил, что задача «Химок» — возвращение в РПЛ

21 Августа 2023 • 21:37 Комментировать
Химки
...
Волгарь
26.08 17:00

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил на вопрос о целях подмосковной команды в текущем сезоне Мелбет-Первой лиги.

«Мы понимаем, что к зиме должны быть в лидирующей группе, а после зимы все наши команды, как правило, добиваются того результата, который перед ними стоит», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Специалист заявил, что инвестор «Химок» Туфан Садыгов поставил задачу команде по возвращению в Премьер-лигу.

После шести туров подопечные Талалаева располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав девять очков.

Следующим матч «Химки» проведут 26 августа против астраханского «Волгаря».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев Туфан Садыгов
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ХИМКИ ВОЛГАРЬ
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