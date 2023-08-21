«Торпедо» вырвало победу у «Нефтехимика» благодаря пенальти

В заключительном матче шестого тура Мелбет-Первой лиги встретились «Торпедо» и «Нефтехимик», которые начали сезон с побед, после чего не добивались успехов на протяжении нескольких игровых дней. В дебюте поединка столичная команда повела после стандарта, подача со штрафного на правый угол вратарской, и Никита Калугин головой по душе послал мяч в сетку ворот бывшей команды. Гости быстро ответили выстрелом Павла Котова от линии штрафной - 1:1.

После перерыва ошибку на выходе Егора Бабурина едва не подкараулил Артём Котик, но не попал по пустым воротам. Судьба поединка решилась в концовке, когда Калугина завалили на газон - пенальти. Йорди Рейна прицельно пробил в левый угол и вырвал победу для «Торпедо» (2:1).

«Автозаводцы» с 10 очками делят пятое место, а соперник с четырьмя баллами остается в зоне вылета.