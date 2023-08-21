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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» вырвало победу у «Нефтехимика» благодаря пенальти

21 Августа 2023 • 21:23 Комментировать
Торпедо Москва
2:1
Нефтехимик
окончен

В заключительном матче шестого тура Мелбет-Первой лиги встретились «Торпедо» и «Нефтехимик», которые начали сезон с побед, после чего не добивались успехов на протяжении нескольких игровых дней. В дебюте поединка столичная команда повела после стандарта, подача со штрафного на правый угол вратарской, и Никита Калугин головой по душе послал мяч в сетку ворот бывшей команды. Гости быстро ответили выстрелом Павла Котова от линии штрафной - 1:1.

После перерыва ошибку на выходе Егора Бабурина едва не подкараулил Артём Котик, но не попал по пустым воротам. Судьба поединка решилась в концовке, когда Калугина завалили на газон - пенальти. Йорди Рейна прицельно пробил в левый угол и вырвал победу для «Торпедо» (2:1).

«Автозаводцы» с 10 очками делят пятое место, а соперник с четырьмя баллами остается в зоне вылета.

Протокол игры  
Торпедо Москва2:1Нефтехимик
(1:0) Калугин Никита10'  
  19'Котов Павел (1:1)
(2:1) Рейна Йорди86'  
Бабурин ЕгорБородин Сергей Алексеевич  89'Калугин НикитаШляков Евгений 83' (Шевченко Глеб ( 83') Рейна Йорди  37'Чурич МариоОрехов Александр 46' (Манелов Ираклий ( 46') Юзепчук РоманПолоз Дмитрий 75' (Стефанович Илья ( 75') Лебеденко Игорь 75' (Москвичёв Владимир ( 75') Гонгадзе Георгий 75' (Усанов Алексей ( 75')
Запасные: Рязанцев АлександрЕнин ИванРейхмен БогданБондарь АндрейСамсонов Артём ВладимировичГорбунов Игорь
Голубев АндрейЗорин БогданКотов Павел 65' (Базелюк Константин ( 65') Герасимов Алексей  37'Ситдиков Марат  90'Кахидзе АлександрМорозов Кирилл 55' (Денисов Роман ( 55') Петров Максим Вячеславович 65' (Бердников Алексей ( 65') Джамилов Султан 90' (Агалаков Владислав ( 90') Кокоев Давид  85'Котик Артём  36' 65' (Галиулин Вагиз ( 65')
Запасные: Сагуткин ДаниилПершин МатвейМарухин ВладимирЕщенко Сергей
21 августа.

 

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Торпедо Москва Нефтехимик
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