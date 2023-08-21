Полузащитник «Ленинградца» Горулёв оценил результаты команды на старте сезона Первой лиги

Полузащитник «Ленинградца» Виталий Горулёв высказался о результатах клуба после ничьи в шестом туре Первой лиги против «Акрона».

«Конечно, хочется уже выиграть дома. На трибуне много болельщиков, это очень приятно. Советую им не сбавлять обороты, а мы будем отдаваться игре полностью», — заявил хавбек коллектива из Ленинградской области, чьи слова приводит «Матч ТВ». По мнению Горулёва, в концовке матча арбитр встречи принял неверное решение, поставив штрафной в ворота «Ленинградца», который закончился забитым голом.

Напомним, что «Акрон» смог вытащить ничейный результат в концовке встречи, завершившейся со счётом 1:1. После шести туров Первой лиги подопечные Сергея Кирьякова занимают лишь 14-е место в турнирной таблице с шестью баллами.