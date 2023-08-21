Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» и «Арсенал» не наиграли на гол

21 Августа 2023 • 19:00 Комментировать
КАМАЗ
0:0
Арсенал Тула
окончен

В предпоследнем матче шестого тура Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Арсенала». До перерыва был только один опасный момент, гости провели комбинацию, разыграв мяч до верного, Ансон Хабибов бил в ближний угол, и голкипер выручил. У соперника Александр Гаглоев метров с 11 бил головой, и мяч пролетел рядом со штангой. Финальный свисток прозвучал при нулях на табло.

«КАМАЗ» делит пятое место, соперник - 13-е.

Протокол игры  
КАМАЗ0:0Арсенал Тула
Анисимов АртурАюкин Руслан  13'Мануйлов Роман 17' (Бадртдинов Ильнур ( 17') Абрамов АртёмПальцев ВалентинРатников СавелийФартуна Борис 74' (Таликин Дамир ( 74') Гаглоев АлександрГорелов Павел 81' (Кириллов Юрий ( 81') Родин Даниил  50'Щербатюк Александр 74' (Борисенко Григорий ( 74')
Запасные: Почивалин ВалерийВоробьев КириллАсылов ИльясСмирнов Алексей Сергеевич
Кокарев НикитаКоротков Александр IIБольшаков КириллГелоян Ишхан 81' (Мацукатов Алекс ( 81') Лёвин ВладиславНдука Ифеани Давид  53'Попов АртёмХабибов Ансор 66' (Халназаров Рустам ( 66') Померко Алексей  65'Макаров Анатолий  56'Окоронкво Джонатан Теофилус
Запасные: Денисов АлександрЯковлев МихаилКайнов МаксимНижегородов КонстантинГерасимов ДмитрийФайзуллин ДэнисГолосов ИльяПантелеев Владислав
21 августа.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Камаз Арсенал Тула
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
КАМАЗ КАМАЗ
Арсенал Тула Арсенал Тула
0
0
2.18 3.30 3.45
Видео
69 мин
Торпедо Москва Торпедо Москва
Нефтехимик Нефтехимик
1
1
1.96 3.35 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
20:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полузащитник «Ленинградца» Горулёв оценил результаты команды на старте сезона Первой лиги
19:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» и «Арсенал» не наиграли на гол
16:48 · Россия. Мелбет-Первая лига
Полузащитник «Химок» Гулиев продолжит карьеру в Азербайджане слухи
11:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шаронов: «С «Акроном» мы стандарты реализовали, сегодня не получилось»
20 Августа
22:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Главный тренер «Алании» назвал цели команды на сезон
21:20 · Россия. Мелбет-Первая лига
Парфёнов: «Результатом я не удовлетворён»
19:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» вышла в лидеры после волевой победы над «Родиной»
19:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Ленинградцем»
18:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Тюмень» с махачкалинским «Динамо» сыграли без голевых ударов
12:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» и «Черноморец» не порадовали голами
09:35 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» - «Черноморец»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19 Августа
20:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Волгарь» и «Енисей» забили по два мяча, но победителя не выявили
19:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сокол» возглавил Мелбет-Первую лигу, забив один гол в ворота «Химок»
19:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Гол с пенальти позволил «Шиннику» переиграть «Кубань»
18 Августа
10:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Почему матч «Торпедо» против «Нефтехимика» начнётся в 19:24
Все новости
Рекомендуем