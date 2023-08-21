«КАМАЗ» и «Арсенал» не наиграли на гол

В предпоследнем матче шестого тура Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Арсенала». До перерыва был только один опасный момент, гости провели комбинацию, разыграв мяч до верного, Ансон Хабибов бил в ближний угол, и голкипер выручил. У соперника Александр Гаглоев метров с 11 бил головой, и мяч пролетел рядом со штангой. Финальный свисток прозвучал при нулях на табло.
«КАМАЗ» делит пятое место, соперник - 13-е.
Протокол игры
Анисимов Артур•Аюкин Руслан• 13'Мануйлов Роман17' (Бадртдинов Ильнур (17') •Абрамов Артём•Пальцев Валентин•Ратников Савелий•Фартуна Борис74' (Таликин Дамир (74') •Гаглоев Александр•Горелов Павел81' (Кириллов Юрий (81') •Родин Даниил• 50'Щербатюк Александр74' (Борисенко Григорий (74')
Кокарев Никита•Коротков Александр II•Большаков Кирилл•Гелоян Ишхан81' (Мацукатов Алекс (81') •Лёвин Владислав•Ндука Ифеани Давид• 53'Попов Артём•Хабибов Ансор66' (Халназаров Рустам (66') •Померко Алексей• 65'Макаров Анатолий• 56'Окоронкво Джонатан Теофилус
21 августа.
Бан пользователя