«КАМАЗ» и «Арсенал» не наиграли на гол

В предпоследнем матче шестого тура Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Арсенала». До перерыва был только один опасный момент, гости провели комбинацию, разыграв мяч до верного, Ансон Хабибов бил в ближний угол, и голкипер выручил. У соперника Александр Гаглоев метров с 11 бил головой, и мяч пролетел рядом со штангой. Финальный свисток прозвучал при нулях на табло.

«КАМАЗ» делит пятое место, соперник - 13-е.