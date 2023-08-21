Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев в ближайшее время покинет подмосковный клуб.

По данным «Спорт-Экспресса», футболист продолжит карьеру в азербайджанском «Сабахе», который возглавляет бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

26-летний футболист провел всего лишь один за «Химки» в нынешнем сезоне Первой лиге. Сейчас он тренируются по индивидуальной программе, однако у него нет медицинских противопоказаний.

Контракт Гулиева с «Химками» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Ранее он выступал за московский «Спартак», «Анжи» и тульский «Арсенал».