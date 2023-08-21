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Полузащитник «Химок» Гулиев продолжит карьеру в Азербайджане слухи

21 Августа 2023 • 16:48 Комментировать

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев в ближайшее время покинет подмосковный клуб.

По данным «Спорт-Экспресса», футболист продолжит карьеру в азербайджанском «Сабахе», который возглавляет бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

26-летний футболист провел всего лишь один за «Химки» в нынешнем сезоне Первой лиге. Сейчас он тренируются по индивидуальной программе, однако у него нет медицинских противопоказаний.

Контракт Гулиева с «Химками» рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Ранее он выступал за московский «Спартак», «Анжи» и тульский «Арсенал». 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Аяз Гулиев Сабах трансферы футбола - лето 2023
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