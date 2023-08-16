«Химки» оспаривают удаление Талалаева

В шестом туре Мелбет-Первой лиги сезона 2023/24 «Химки» проведут матч против саратовского «Сокола», дебютанта второго по силе дивизиона страны. Подмосковная команда вынуждена будет играть без своего главного тренера Андрея Талалаева. Дело в том, что специалиста удалили в середине первого тайма поединка против «Родины». Талалаев бурно спорил с арбитром и получил дисквалификацию.

Как сообщают «Вести Подмосковья», руководство «Химок» обратилось с апелляцией на удаление Талалаева и надеется, что в шестом туре тренер будет присутствовать на скамейке.

Напомним, что «Сокол» после фиаско в стартовом туре в игре с «Родиной» (0:4) набрал ход и претендует на лидерство в Первой лиге.