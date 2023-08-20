Главный тренер «Алании» назвал цели команды на сезон

Главный тренер «Алании» Олег Василенко оценил результат владикавказцев на старте сезона Первой лиги.

«Каждый матч для нас принципиальный, новый сезон начали с чистого листа. Тот сезон уже прошёл, наша задача была — попасть в двойку. У других команд были свои задачи», — заявил наставник «Алании», чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Василенко выразил удовлетворённость победой над «Родиной», отметив остроту и эмоциональность поединка.

Напомним, что владикавказцы находятся на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 очков после шести туров. Следующим соперником «Алании» станет «Кубань», поединок с которой пройдёт в Краснодаре 26 августа.