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Главный тренер «Алании» назвал цели команды на сезон

20 Августа 2023 • 22:51 Комментировать
Родина Москва
1:2
Алания
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Главный тренер «Алании» Олег Василенко оценил результат владикавказцев на старте сезона Первой лиги.

«Каждый матч для нас принципиальный, новый сезон начали с чистого листа. Тот сезон уже прошёл, наша задача была — попасть в двойку. У других команд были свои задачи», — заявил наставник «Алании», чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Василенко выразил удовлетворённость победой над «Родиной», отметив остроту и эмоциональность поединка.

Напомним, что владикавказцы находятся на второй строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 13 очков после шести туров. Следующим соперником «Алании» станет «Кубань», поединок с которой пройдёт в Краснодаре 26 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Олег Василенко
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