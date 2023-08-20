Парфёнов: «Результатом я не удовлетворён»

Наставник столичной «Родины» Дмитрий Парфёнов высказался о слабом старте команды в новом сезоне Первой лиги.

«Результатом я не удовлетворён, так же, как и остальные. Ребята кипят. Что здесь говорить‑то, все и так понятно. А игрой удовлетворён. Вспомните матч со «СКА‑Хабаровском». Сейчас забили мяч, надо дожимать, забивать второй», — заявил главный тренер москвичей, чьи слова приводит «Матч ТВ». Парфёнов также отметил, что выполняет свою работу, из-за чего переживать относительно будущего коллектива пока что не стоит.

Напомним, что после шести матчей текущего розыгрыша Первой лиги «Родина» находится на 13-м месте в турнирной таблице с шестью очками.