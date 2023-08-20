«Алания» вышла в лидеры после волевой победы над «Родиной»

Давно не побеждавшая «Родина» в шестом туре Мелбет-Первой лиги играла против одного из лидеров, «Алании». В дебюте после розыгрыша углового хозяева затолкали мяч в сетку, отличился Александр Клещенко. Тут же Николай Гиоргобиани метко пробил метров с 40 и сравнял счет. В середине второго тайма Алан Чочиев получил по ногам в штрафной, и Гиоргобиани с пенальти вывел «Аланию» вперед.

Команда из Владикавказа с 13 очками вышла в лидеры, у соперника 13-я строчка.