«Алания» вышла в лидеры после волевой победы над «Родиной»

Давно не побеждавшая «Родина» в шестом туре Мелбет-Первой лиги играла против одного из лидеров, «Алании». В дебюте после розыгрыша углового хозяева затолкали мяч в сетку, отличился Александр Клещенко. Тут же Николай Гиоргобиани метко пробил метров с 40 и сравнял счет. В середине второго тайма Алан Чочиев получил по ногам в штрафной, и Гиоргобиани с пенальти вывел «Аланию» вперед.
Команда из Владикавказа с 13 очками вышла в лидеры, у соперника 13-я строчка.
Протокол игры
|(1:0) Клещенко Александр14'
|20'Гиоргобиани Николай (1:1)
|66'Гиоргобиани Николай (1:2)
Айдаров Сергей•Клещенко Александр•Воропаев Артём•Кризан Митя• 51'Юдинцев Георгий•Гордюшенко Астемир•Вачхольз Весли Ната89' (Куль Руслан (89') •Дмитриев Олег73' (Султонов Мухаммад (73') •Ткачёв Сергей73' (Камышев Илья (73') •Турищев Максим73' (Самко Владислав (73') •Калмыков Амур46' (Тимошенко Иван (46')
Солдатенко Ростислав•Багаев Алан•Шавлохов Давид•Плиев Константин•Хабалов Алан•Цаллагов Ибрагим•Чочиев Алан73' (Гурциев Батраз (73') •Тарба Заур 49'61' (Мельников Степан (61') •Царукян Валерий61' (Цараев Алан (61') •Машуков Ислам 43'89' (Засеев Азамат (89') •Гиоргобиани Николай
20 августа.
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