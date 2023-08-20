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Мелбет-Первая лига

«Акрон» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Ленинградцем»

20 Августа 2023 • 19:55 Комментировать
Ленинградец
1:1
Акрон
окончен

В шестом туре Мелбет-Первой лиги «Ленинградец» играл против «Акрона», который в случае положительного результата выходил в лидеры первенства. В середине первого тайма Андрес Понсе открыл счет после короткого навесного паса, но радовались гости недолго - вне игры. У соперника после перерыва Максим Бачинский мог забивать, но защитник остановил мяч на ленточке. Он же замкнул подачу с углового, и мяч рикошетом от газона пересек линию ворот.  Лишь на 90-й минуте гости отыгрались. Давид Хубаев со штрафного вколотил мяч в девятку - 1:1.

«Ленинградец» поднялся на 13-е место, соперник - первый.

Протокол игры  
Ленинградец1:1Акрон
(1:0) Бачинский Максим60'  
  90'Хубаев Давид (1:1)
Смирнов Егор  82'Костин СергейНиколаев СергейКаптилов ВалерийХитяев Андрей 85' (Розманов Никита ( 85'  89') Микушин Владислав  37'Казаков Руслан 85' (Булыгин Илья ( 85') Сиротов Владислав 61' (Маркин Михаил ( 61') Ильин Сергей 61' (Жиронкин Виталий ( 61') Горулёв ВиталийБачинский Максим 85' (Яковлев Андрей ( 85')
Запасные: Левин МаксимКарабашев НикитаКудрявцев РоманЗайцев Андрей
Волков СергейДанилкин ЕгорАнджелкович НеманьяДимоски Боян 46' (Данилин Кирилл ( 46') Савичев КонстантинМакаров СергейПесегов Евгений 62' (Эльдарушев Абу-Саид ( 62') Чудин Иван 62' (Азаров Владимир ( 62') Килин АнтонГалкин Владислав 46' (Апеков Руслан ( 46') Понсе Андрес 62' (Хубаев Давид ( 62')
Запасные: Сангаре ДэвидКонюхов Вадим
20 августа.

 

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Ленинградец Акрон
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