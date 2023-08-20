«Акрон» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Ленинградцем»

В шестом туре Мелбет-Первой лиги «Ленинградец» играл против «Акрона», который в случае положительного результата выходил в лидеры первенства. В середине первого тайма Андрес Понсе открыл счет после короткого навесного паса, но радовались гости недолго - вне игры. У соперника после перерыва Максим Бачинский мог забивать, но защитник остановил мяч на ленточке. Он же замкнул подачу с углового, и мяч рикошетом от газона пересек линию ворот. Лишь на 90-й минуте гости отыгрались. Давид Хубаев со штрафного вколотил мяч в девятку - 1:1.
«Ленинградец» поднялся на 13-е место, соперник - первый.
Протокол игры
|(1:0) Бачинский Максим60'
|90'Хубаев Давид (1:1)
Смирнов Егор• 82'Костин Сергей•Николаев Сергей•Каптилов Валерий•Хитяев Андрей85' (Розманов Никита (85') • 89'Микушин Владислав• 37'Казаков Руслан85' (Булыгин Илья (85') •Сиротов Владислав61' (Маркин Михаил (61') •Ильин Сергей61' (Жиронкин Виталий (61') •Горулёв Виталий•Бачинский Максим85' (Яковлев Андрей (85')
Волков Сергей•Данилкин Егор•Анджелкович Неманья•Димоски Боян46' (Данилин Кирилл (46') •Савичев Константин•Макаров Сергей•Песегов Евгений62' (Эльдарушев Абу-Саид (62') •Чудин Иван62' (Азаров Владимир (62') •Килин Антон•Галкин Владислав46' (Апеков Руслан (46') •Понсе Андрес62' (Хубаев Давид (62')
Запасные: Сангаре Дэвид•Конюхов Вадим
20 августа.
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