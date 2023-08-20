«Акрон» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Ленинградцем»

В шестом туре Мелбет-Первой лиги «Ленинградец» играл против «Акрона», который в случае положительного результата выходил в лидеры первенства. В середине первого тайма Андрес Понсе открыл счет после короткого навесного паса, но радовались гости недолго - вне игры. У соперника после перерыва Максим Бачинский мог забивать, но защитник остановил мяч на ленточке. Он же замкнул подачу с углового, и мяч рикошетом от газона пересек линию ворот. Лишь на 90-й минуте гости отыгрались. Давид Хубаев со штрафного вколотил мяч в девятку - 1:1.

«Ленинградец» поднялся на 13-е место, соперник - первый.