«Тюмень» с махачкалинским «Динамо» сыграли без голевых ударов

В рамках шестого тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала махачкалинское «Динамо». Гостевая команда играет в самый закрытый футбол в первенстве, вот и сегодня поединок получился «низовым», более того, без забитых мячей - 0:0.

«Тюмень» с 10 очками идет на пятом месте в таблице, у соперника восемь баллов и девятая строчка.