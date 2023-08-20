«Тюмень» с махачкалинским «Динамо» сыграли без голевых ударов

В рамках шестого тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» принимала махачкалинское «Динамо». Гостевая команда играет в самый закрытый футбол в первенстве, вот и сегодня поединок получился «низовым», более того, без забитых мячей - 0:0.
«Тюмень» с 10 очками идет на пятом месте в таблице, у соперника восемь баллов и девятая строчка.
Протокол игры
Любаков Егор•Синяк Антон•Петров Михаил•Байтуков Руслан•Шитов Виталий78' (Балахонцев Никита (78') •Касаткин Никита•Маркелов Иван•Дружинин Игорь•Самойлов Денис•Татаринов Евгений82' (Кобялко Антон (82') •Порохов Илья78' (Бем Александр (78')
Волк Давид•Храмцов Максим 76'90' (Сундуков Темиркан (90') •Шумахов Идар•Кагермазов Сослан87' (Сандрачук Александр (87') •Ковачевич Владимир•Алибеков Муталип•Юсупов Залимхан•Глушков Никита Сергеевич•Магомедов Ражаб80' (Сердеров Сердер (80') •Лисакович Руслан46' (Абдуллахи Квари (46') •Касинтура Эгаш
Запасные: Магомедов Тимур•Абдурагимов Рамазан•Осокин Денис
20 августа.
Бан пользователя