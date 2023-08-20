«СКА-Хабаровск» и «Черноморец» не порадовали голами

В воскресном матче шестого тура Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против «Черноморца», единственной команды, которая никому не уступала в текущем сезоне.
В первом тайме главный момент парированный удар Андрея Никитина с 17 метров. Марко Чавара со средней дистанции запустил мяч рядом со штангой. В конце голкипер СКА Владимир Сугробов неудачно сыграл на выходе, но у штанге поймал мяч после удара головой Владислава Адаева. В ответ Кирилл Никитин головой после кросса со штрафной минимально промахнулся.
У хабаровчан было больше шансов, но в итоге нулевая ничья. СКА с 11 очками выходит на чистое третье место, у соперника восемь пунктов и девятое место.
Протокол игры
Сугробов Владимир•Покидышев Николай•Рукас Томас•Кожемякин Олег•Никитин Андрей Владимирович•Никитин Кирилл67' (Яо Жан Шарль I (67') •Симонян Артём79' (Цаллагов Дзамболат (79') •Савинов Андрей79' (Петров Илья (79') •Бавин Юрий•Кутовой Максим•Бегун Дмитрий
Фролкин Даниил•Хагур Руслан• 34'Кумбурович Никола•Гречкин Алексей•Маклаков Иван• 77'Саадуев Шамиль72' (Абакаров Магомед (72') •Коробов Дмитрий•Будагян Юрий•Антонов Антон•Панамарев Никита60' (Адаев Владислав (60') •Делькин Артём60' (Руденко Владислав (60')
20 августа.
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