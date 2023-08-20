«СКА-Хабаровск» и «Черноморец» не порадовали голами

В воскресном матче шестого тура Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против «Черноморца», единственной команды, которая никому не уступала в текущем сезоне.

В первом тайме главный момент парированный удар Андрея Никитина с 17 метров. Марко Чавара со средней дистанции запустил мяч рядом со штангой. В конце голкипер СКА Владимир Сугробов неудачно сыграл на выходе, но у штанге поймал мяч после удара головой Владислава Адаева. В ответ Кирилл Никитин головой после кросса со штрафной минимально промахнулся.

У хабаровчан было больше шансов, но в итоге нулевая ничья. СКА с 11 очками выходит на чистое третье место, у соперника восемь пунктов и девятое место.