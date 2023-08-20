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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» и «Черноморец» не порадовали голами

20 Августа 2023 • 12:01 Комментировать
СКА-Хабаровск
0:0
Черноморец Нв
окончен

В воскресном матче шестого тура Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против «Черноморца», единственной команды, которая никому не уступала в текущем сезоне.

В первом тайме главный момент парированный удар Андрея Никитина с 17 метров. Марко Чавара со средней дистанции запустил мяч рядом со штангой. В конце голкипер СКА Владимир Сугробов неудачно сыграл на выходе, но у штанге поймал мяч после удара головой Владислава Адаева. В ответ Кирилл Никитин головой после кросса со штрафной минимально промахнулся.

У хабаровчан было больше шансов, но в итоге нулевая ничья. СКА с 11 очками выходит на чистое третье место, у соперника восемь пунктов и девятое место.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск0:0Черноморец Нв
Сугробов ВладимирПокидышев НиколайРукас ТомасКожемякин ОлегНикитин Андрей ВладимировичНикитин Кирилл 67' (Яо Жан Шарль I ( 67') Симонян Артём 79' (Цаллагов Дзамболат ( 79') Савинов Андрей 79' (Петров Илья ( 79') Бавин ЮрийКутовой МаксимБегун Дмитрий
Запасные: Чавара МаркоСосранов РустамАлиев СаидГонгапшев АльбекИмамов ИсламМусалов МагомедРукас АндрюсСтародуб Дмитрий
Фролкин ДаниилХагур Руслан  34'Кумбурович НиколаГречкин АлексейМаклаков Иван  77'Саадуев Шамиль 72' (Абакаров Магомед ( 72') Коробов ДмитрийБудагян ЮрийАнтонов АнтонПанамарев Никита 60' (Адаев Владислав ( 60') Делькин Артём 60' (Руденко Владислав ( 60')
Запасные: Магомедов ЗикрулаГараев ВикторКлимов НикитаГурченко ДаниилФилиппов МихаилКрасильниченко ОлегФомин Денис
20 августа.

 

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