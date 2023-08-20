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«СКА-Хабаровск» - «Черноморец»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

20 Августа 2023 • 09:35 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Черноморец Нв
Через 0 ч. 16 мин.

В шестом туре первенства России по футболу встречаются «СКА-Хабаровск» и «Черноморец».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
СКА-Хабаровск0:0Черноморец Нв
Сугробов ВладимирПокидышев НиколайРукас ТомасКожемякин ОлегНикитин Андрей ВладимировичНикитин КириллСимонян АртёмСавинов АндрейБавин ЮрийКутовой МаксимБегун Дмитрий
Запасные: Сосранов РустамАлиев СаидГонгапшев АльбекЦаллагов ДзамболатЯо Жан Шарль IИмамов ИсламМусалов МагомедРукас АндрюсПетров ИльяСтародуб Дмитрий
Фролкин ДаниилХагур РусланКумбурович НиколаГречкин АлексейМаклаков ИванСаадуев ШамильКоробов ДмитрийБудагян ЮрийАнтонов АнтонПанамарев НикитаДелькин Артём
Запасные: Магомедов ЗикрулаГараев ВикторАбакаров МагомедКлимов НикитаГурченко ДаниилФилиппов МихаилКрасильниченко ОлегФомин ДенисАдаев ВладиславРуденко Владислав
20 августа.
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СКА-ХАБАРОВСК ЧЕРНОМОРЕЦ НВ
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