«СКА-Хабаровск» - «Черноморец»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В шестом туре первенства России по футболу встречаются «СКА-Хабаровск» и «Черноморец».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча СКА-Хабаровск - Черноморец Нв
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Протокол игры
Сугробов Владимир•Покидышев Николай•Рукас Томас•Кожемякин Олег•Никитин Андрей Владимирович•Никитин Кирилл•Симонян Артём•Савинов Андрей•Бавин Юрий•Кутовой Максим•Бегун Дмитрий
Фролкин Даниил•Хагур Руслан•Кумбурович Никола•Гречкин Алексей•Маклаков Иван•Саадуев Шамиль•Коробов Дмитрий•Будагян Юрий•Антонов Антон•Панамарев Никита•Делькин Артём
20 августа.
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