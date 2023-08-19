«Волгарь» и «Енисей» забили по два мяча, но победителя не выявили

Боевой ничьей завершился матч между «Волгарем» и «Енисеем», обе команды забили друг другу по два мяча. Правда, начало игры не предвещало такого развития - «Енисей» к середине первой половины встречи забил дважды, и казалось, что клуб из Красноярска без проблем увезет домой три очка.

Однако один мяч хозяева отыграли еще до перерыва, а второй - в середине второй половины игры благодаря усилиям Тимура Жамалетдинова.