«Волгарь» и «Енисей» забили по два мяча, но победителя не выявили

Боевой ничьей завершился матч между «Волгарем» и «Енисеем», обе команды забили друг другу по два мяча. Правда, начало игры не предвещало такого развития - «Енисей» к середине первой половины встречи забил дважды, и казалось, что клуб из Красноярска без проблем увезет домой три очка.
Однако один мяч хозяева отыграли еще до перерыва, а второй - в середине второй половины игры благодаря усилиям Тимура Жамалетдинова.
Протокол игры
|22'Окладников Андрей (0:1)
|27'Канаплин Александр (0:2)
|(1:2) Гилязетдинов Артур38'
|(2:2) Жамалетдинов Тимур65'
Одоевский Даниил•Шакуро Павел•Хомуха Иван•Зуев Илья•Гилязетдинов Артур•Атабаев Эрбол63' (Ушатов Кирилл (63') •Клёнкин Данил•Анисимов Андрей81' (Болонин Александр (81') •Полубояринов Данил81' (Смирнов Данила (81') •Лесников Дмитрий63' (Мартовой Даниил (63') •Жамалетдинов Тимур74' (Гогричиани Гоча (74')
Запасные: Пушкарев Денис•Прошкин Егор•Косарев Кирилл•Смирнов Олег
Ставер Евгений•Стежко Виталий•Марков Николай•Бардыбахин Вячеслав•Хозин Владимир•Иванов Егор•Ланин Олег•Глушков Никита Андреевич46' (Логуа Ираклий (46') •Ломакин Александр84' (Раздорских Никита (84') •Окладников Андрей46' (Савельев Максим (46') •Канаплин Александр65' (Орлов Антон (65')
19 августа.
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