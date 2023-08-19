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«Волгарь» и «Енисей» забили по два мяча, но победителя не выявили

19 Августа 2023 • 20:08 Комментировать
Волгарь
2:2
Енисей
окончен

Боевой ничьей завершился матч между «Волгарем» и «Енисеем», обе команды забили друг другу по два мяча. Правда, начало игры не предвещало такого развития - «Енисей» к середине первой половины встречи забил дважды, и казалось, что клуб из Красноярска без проблем увезет домой три очка.

Однако один мяч хозяева отыграли еще до перерыва, а второй - в середине второй половины игры благодаря усилиям Тимура Жамалетдинова.

Протокол игры  
Волгарь2:2Енисей
  22'Окладников Андрей (0:1)
  27'Канаплин Александр (0:2)
(1:2) Гилязетдинов Артур38'  
(2:2) Жамалетдинов Тимур65'  
Одоевский ДаниилШакуро ПавелХомуха ИванЗуев ИльяГилязетдинов АртурАтабаев Эрбол 63' (Ушатов Кирилл ( 63') Клёнкин ДанилАнисимов Андрей 81' (Болонин Александр ( 81') Полубояринов Данил 81' (Смирнов Данила ( 81') Лесников Дмитрий 63' (Мартовой Даниил ( 63') Жамалетдинов Тимур 74' (Гогричиани Гоча ( 74')
Запасные: Пушкарев ДенисПрошкин ЕгорКосарев КириллСмирнов Олег
Ставер ЕвгенийСтежко ВиталийМарков НиколайБардыбахин ВячеславХозин ВладимирИванов ЕгорЛанин ОлегГлушков Никита Андреевич 46' (Логуа Ираклий ( 46') Ломакин Александр 84' (Раздорских Никита ( 84') Окладников Андрей 46' (Савельев Максим ( 46') Канаплин Александр 65' (Орлов Антон ( 65')
Запасные: Немченко АнатолийМасловский АлександрЯрусов ДаниилКрашевский ЯрославКичин Валерий
19 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Енисей
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