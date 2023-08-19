«Сокол» возглавил Мелбет-Первую лигу, забив один гол в ворота «Химок»

В шестом туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» и «Химки» играли за право возглавить таблицу второго по силе дивизиона. Противостояние получилось упорным и малорезультативным. На 45-й минуте хозяева провели сумбурную атаку с несколькими попытками пробить по воротам, в итоге Артём Молодцов послал мяч в сетку - 1:0.

«Химки» продолжают делить пятое место, а вот соперник становится единоличным лидером.