«Сокол» возглавил Мелбет-Первую лигу, забив один гол в ворота «Химок»

В шестом туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» и «Химки» играли за право возглавить таблицу второго по силе дивизиона. Противостояние получилось упорным и малорезультативным. На 45-й минуте хозяева провели сумбурную атаку с несколькими попытками пробить по воротам, в итоге Артём Молодцов послал мяч в сетку - 1:0.
«Химки» продолжают делить пятое место, а вот соперник становится единоличным лидером.
Протокол игры
|(1:0) Молодцов Артём45'
Косаревский Пётр•Гудков Ян• 90'Сериков Илья•Молодцов Артём•Абазов Астемир•Евдокимов Андрей•Мальцев Михаил 81'87' (Казанцев Данил (87') •Бабаев Владлен77' (Леонтьев Игорь (77') •Югалдин Дмитрий60' (Ежков Данила (60') •Козловский Никита87' (Караев Максим (87') •Морозов Владислав60' (Сасин Дмитрий (60') 75'
Запасные: Маньков Никита•Озманов Давид•Фёдоров Артём
Обухов Игорь•Голубович Петар• 90'Варатынов Сергей•Волков Захар•Степанов Данил80' (Садыгов Илья (80') •Исаенко Олег•Магомедов Бутта46' (Архипов Артём (46') •Нетфуллин Равиль•Кулишев Артём46' (Панченко Кирилл (46') •Берковский Илья80' (Терехов Сергей (80') •Руденко Александр Александрович46' (Хосонов Хетаг (46')
19 августа.
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