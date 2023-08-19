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Мелбет-Первая лига

«Сокол» возглавил Мелбет-Первую лигу, забив один гол в ворота «Химок»

19 Августа 2023 • 19:29 Комментировать
Сокол
1:0
Химки
окончен

В шестом туре Мелбет-Первой лиги «Сокол» и «Химки» играли за право возглавить таблицу второго по силе дивизиона. Противостояние получилось упорным и малорезультативным. На 45-й минуте хозяева провели сумбурную атаку с несколькими попытками пробить по воротам, в итоге Артём Молодцов послал мяч в сетку - 1:0.

«Химки» продолжают делить пятое место, а вот соперник становится единоличным лидером.

Протокол игры  
Сокол1:0Химки
(1:0) Молодцов Артём45'  
Косаревский ПётрГудков Ян  90'Сериков ИльяМолодцов АртёмАбазов АстемирЕвдокимов АндрейМальцев Михаил  81' 87' (Казанцев Данил ( 87') Бабаев Владлен 77' (Леонтьев Игорь ( 77') Югалдин Дмитрий 60' (Ежков Данила ( 60') Козловский Никита 87' (Караев Максим ( 87') Морозов Владислав 60' (Сасин Дмитрий ( 60'  75')
Запасные: Маньков НикитаОзманов ДавидФёдоров Артём
Обухов ИгорьГолубович Петар  90'Варатынов СергейВолков ЗахарСтепанов Данил 80' (Садыгов Илья ( 80') Исаенко ОлегМагомедов Бутта 46' (Архипов Артём ( 46') Нетфуллин РавильКулишев Артём 46' (Панченко Кирилл ( 46') Берковский Илья 80' (Терехов Сергей ( 80') Руденко Александр Александрович 46' (Хосонов Хетаг ( 46')
Запасные: Мелентиевич СтефанМитрюшкин АнтонАндраде ЛеоСкворцов ЛевАветисян ПетросЛарин Алексей НиколаевичКасимов Тимур
19 августа.

 

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