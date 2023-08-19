Гол с пенальти позволил «Шиннику» переиграть «Кубань»

«Шинник» и «Кубань», представители нижней части таблицы Мелбет-Первой лиги, открыли программу шестого тура. Противостояние получилось малорезультативным, но все же гол был. На 30-й минуте реализованный Дмитрием Самойловым 11-метровый принес три очка «Шиннику» (1:0). Команда из Ярославля с 9 очками взлетает на пятое место, соперник (4) - 16-й.