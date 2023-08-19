Гол с пенальти позволил «Шиннику» переиграть «Кубань»

«Шинник» и «Кубань», представители нижней части таблицы Мелбет-Первой лиги, открыли программу шестого тура. Противостояние получилось малорезультативным, но все же гол был. На 30-й минуте реализованный Дмитрием Самойловым 11-метровый принес три очка «Шиннику» (1:0). Команда из Ярославля с 9 очками взлетает на пятое место, соперник (4) - 16-й.
Протокол игры
|(1:0) Самойлов Дмитрий30'
Довбня Александр• 45'Шадринцев Дмитрий•Котин Никита•Семёнов Андрей Игоревич• 56'Емельянов Роман•Самсонов Артём Сергеевич84' (Гащенков Михаил (84') • 90'Зинков Вячеслав61' (Алейников Василий (61') •Самойлов Дмитрий•Соколов Игорь75' (Малыхин Дмитрий (75') •Малахов Артём60' (Ставпец Александр (60') • 82'Рубцов Илья
Нестеренко Юрий•Осипов Евгений•Веденеев Максим• 53'Темников Иван•Фаттахов Ленар80' (Мамтов Хасан (80') •Махатадзе Георгий81' (Безденежных Игорь (81') •Чуперка Валерий•Кенфак Оливье46' (Жилов Ислам (46') •Левин Гаррик31' (Абдоков Нури (31') • 86'Гурфов Азамат•Лаук Максим74' (Таказов Сослан (74') 80'
19 августа.
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