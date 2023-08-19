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Мелбет-Первая лига

Гол с пенальти позволил «Шиннику» переиграть «Кубань»

19 Августа 2023 • 19:00 Комментировать
Шинник
1:0
ФК Кубань
окончен

«Шинник» и «Кубань», представители нижней части таблицы Мелбет-Первой лиги, открыли программу шестого тура. Противостояние получилось малорезультативным, но все же гол был. На 30-й минуте реализованный Дмитрием Самойловым 11-метровый принес три очка «Шиннику» (1:0). Команда из Ярославля с 9 очками взлетает на пятое место, соперник (4)  - 16-й.

Протокол игры  
Шинник1:0ФК Кубань
(1:0) Самойлов Дмитрий30'  
Довбня Александр  45'Шадринцев ДмитрийКотин НикитаСемёнов Андрей Игоревич  56'Емельянов РоманСамсонов Артём Сергеевич 84' (Гащенков Михаил ( 84'  90') Зинков Вячеслав 61' (Алейников Василий ( 61') Самойлов ДмитрийСоколов Игорь 75' (Малыхин Дмитрий ( 75') Малахов Артём 60' (Ставпец Александр ( 60'  82') Рубцов Илья
Запасные: Вамбольт ДенисШишков РоманСтешин ЕвгенийБеляев СергейТерехов АнтонНизамутдинов ЭльдарКузнецов ПавелГузь Дмитрий
Нестеренко ЮрийОсипов ЕвгенийВеденеев Максим  53'Темников ИванФаттахов Ленар 80' (Мамтов Хасан ( 80') Махатадзе Георгий 81' (Безденежных Игорь ( 81') Чуперка ВалерийКенфак Оливье 46' (Жилов Ислам ( 46') Левин Гаррик 31' (Абдоков Нури ( 31'  86') Гурфов АзаматЛаук Максим 74' (Таказов Сослан ( 74'  80')
Запасные: Терновский ДмитрийМуталиев АсланСмирнов Александр
19 августа.

 

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