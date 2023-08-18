Почему матч «Торпедо» против «Нефтехимика» начнётся в 19:24

В понедельник, 21 августа, состоится поединок шестого тура Мелбет-Первой лиги между московским «Торпедо» и «Нефтехимиком».

Примечательно, что стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 19:24 по московскому времени. Это связано с тем, что на днях «автозаводцы» отпраздновали свой день рождения. «Торпедо» было основано 17 августа 1924 года.

В преддверии этого матча московская команда с семью баллами занимает девятое место в турнирной таблице. «Нефтехимик», набравший четыре очка, располагается на 16-й позиции.

Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.