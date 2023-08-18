Ещенко: «Я сам предложил свои услуги «Кубани»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Ещенко рассказал, как ему удалось занять должность руководителя программы развития молодёжного футбола «Кубани».

По словам специалиста, он сам предложил свои услуги «Кубани». Ещенко заявил, что он намерен популяризировать футбол для возвращения болельщиков на стадион.

«Я сам предложил свои услуги «Кубани». Спустя некоторое время мне ответили, что в клубе появилась вакантная должность и меня хотят видеть в клубе. А почему нет? Я совмещу приятное с полезным, плюс такая работа — это опыт», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

Напомним, в период своей футбольной карьеры Ещенко выступал за «Кубань» с 2014 по 2015 год. В составе этой команды Ещенко провёл 23 матча, не отметившись в них результативными действиями.

После пяти туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги «Кубань» расположилась на 16-м месте в турнирной таблице, набрав четыре очка.