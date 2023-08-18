В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет против «Черноморца»

В шестом туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» сыграет против «Черноморца». Этот матч будет домашним для дальневосточников и начнется в воскресенье в 17:00 по местному времени (10:00 мск), сообщает пресс-служба СКА.

«Черноморец» играет во втором по силе дивизионе впервые за 11 лет. При этом это единственная команда, которая не знает горечи поражений в текущем сезоне. Подопечные Константина Зырянова идут на 10-м месте, набрав 7 очков - ничьи с «Аланией», «Родиной», «Торпедо» и «Нефтехимиком», а также победа над «Арсеналом».

Билеты на игру можно купить за 200 рублей, а посмотреть трансляцию - на сайте «Матч ТВ», порталах VK Видео и Кинопоиск. Самый подробный текстовый онлайн состоится на LiveResult.ru.

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