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Мелбет-Первая лига

В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет против «Черноморца»

18 Августа 2023 • 10:00 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Черноморец Нв
20.08 10:00

В шестом туре Мелбет-Первой лиги «СКА-Хабаровск» сыграет против «Черноморца». Этот матч будет домашним для дальневосточников и начнется в воскресенье в 17:00 по местному времени (10:00 мск), сообщает пресс-служба СКА.

«Черноморец» играет во втором по силе дивизионе впервые за 11 лет. При этом это единственная команда, которая не знает горечи поражений в текущем сезоне. Подопечные Константина Зырянова идут на 10-м месте, набрав 7 очков - ничьи с «Аланией», «Родиной», «Торпедо» и «Нефтехимиком», а также победа над «Арсеналом».

Билеты на игру можно купить за 200 рублей, а посмотреть трансляцию - на сайте «Матч ТВ», порталах VK Видео и Кинопоиск. Самый подробный текстовый онлайн состоится на LiveResult.ru.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск СКА-Хабаровск
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СКА-ХАБАРОВСК ЧЕРНОМОРЕЦ НВ
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