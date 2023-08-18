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«Химкам» запретили регистрировать новых футболистов

18 Августа 2023 • 09:52 Комментировать
Сокол
...
Химки
19.08 17:30

В самом разгаре летнее трансферное окно, но подмосковные «Химки» пока не могут рассчитывать на новичков. Дело в том, что Российский футбольный союз принял решение запретить «Химкам» регистрацию новых футболистов. Решение принято на основании жадобы «КамАЗа», который не получил в полном объеме все средства по трансферу защитника Амира Мохаммада, сообщают «Вести Подмосковья».

Для снятия запрета «Химкам» нужно полностью рассчитаться с «КамАЗом», а также заплатить набежавшие проценты за просрочку платежа.

Также на этой неделе в РФС было принято решение дисквалифицировать главного тренера подмосковной команды Андрея Талалаева на два матча (один условно) по причине удаления в матче с «Родиной».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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