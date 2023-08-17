Бывший защитник «Урала», а ныне главный тренер «Зенита» (Пенза) Александр Данцев, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил о готовности прогрессировать на уровне Первой лиги или Премьер-лиги.

«Амбиции у меня большие! Хочется развиваться как тренер, что я и дела на профессиональном уровне. Для меня это первая команда, из Второй лиги, мы уже два месяца работаем, и мне интересно получать новый опыт. Хочется выигрывать дальше и самому прогрессировать, и чтобы к футболу больше люди повернулись в Пензе. Но для этого нужно выигрывать.

В дальнейшем я хочу проявить себя, чтобы получить предложение и дальше двигаться по ступенькам. Но для этого мне надо будет поступать на тренерскую лицензию PRO, так как у меня сейчас A. Мне надо год практики отработать, чтобы поступить на PRO. Тогда я смогу себя предлагать или во мне могут заинтересоваться клубы из Первой лиги или Премьер-лиги.

Если получу предложение, то я бы хотел на более высоком уровне поработать», — сказал Данцев.

38-летний специалист возглавил «Зенит» из Пензы летом 2023 года. Клуб выступает во Второй лиге и после четырёх туров команда набрала пять очков и расположилась на 11-м месте в турнирной таблице.