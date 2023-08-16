Бояринцев назвал главный козырь «Сокола»

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев назвал главные козыри своих подопечных. Напомним, что после пяти туров Мелбет-Первой лиги саратовский клуб идёт довольно высоко для дебютанта – на четвёртом месте, набрав 10 очков.

«Наша команда - молодая, играют достаточно амбициозные молодые ребята. Но самый главный козырь — у нас хороший, очень сплоченный и сильный коллектив. Пока он у нас есть, команда будет в порядке», - делится тренер с «Матч ТВ».

Напомним, в игре шестого тура первенства «Сокол» примет дома набравшие неплохую форму подмосковные «Химки». Игра запланирована на 19 августа.