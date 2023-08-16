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Мелбет-Первая лига

Бояринцев: «Химки» забуксовали в начале сезона, но теперь на ходу»

16 Августа 2023 • 17:45 Комментировать
Сокол
...
Химки
19.08 17:30

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев оценил ближайшего соперника своей команды в рамках шестого тура Мелбет-Первой лиги. Им станут подмосковные «Химки» Андрея Талалаева, встреча назначена на 19 августа.

«Серьёзный достаточно соперник, сильный подбор игроков у них. Они немного буксовали на старте сезона, теперь на ходу. Для нас будет непростой матч, пусть и игра домашняя», - делится Бояринцев с «Матч ТВ».

После пяти прошедших туров «Сокол» идёт на четвёртом месте турнирной таблицы турнира с 10 очками, «Химки» отстают лишь на балл, занимая шестое место с девятью баллами.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Химки Денис Бояринцев
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СОКОЛ ХИМКИ
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