Бояринцев: «Химки» забуксовали в начале сезона, но теперь на ходу»

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев оценил ближайшего соперника своей команды в рамках шестого тура Мелбет-Первой лиги. Им станут подмосковные «Химки» Андрея Талалаева, встреча назначена на 19 августа.

«Серьёзный достаточно соперник, сильный подбор игроков у них. Они немного буксовали на старте сезона, теперь на ходу. Для нас будет непростой матч, пусть и игра домашняя», - делится Бояринцев с «Матч ТВ».

После пяти прошедших туров «Сокол» идёт на четвёртом месте турнирной таблицы турнира с 10 очками, «Химки» отстают лишь на балл, занимая шестое место с девятью баллами.