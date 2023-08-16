34-летний нападающий и правый вингер Александр Ставпец стал игроком клуба Мелбет-Первой лиги – ярославского «Шинника». Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

Минувший сезон игрок провёл в рядах другого клуба той же самой лиги – тульского «Арсенала», за 23 сыгранных матча отметился лишь ассистом.

Является воспитанником академий «Ростова» и ФК «Москва», на протяжении карьеры выступал также за «Крылья Советов», «Урал», «Ротор», «Тюмень», «Томь», «Нижний Новгород».

«Шинник» после пяти прошедших туров Мелбет-Первой лиги идёт на 12-м месте турнирной таблицы, набрав шесть баллов. В грядущем туре первенства клуб примет дома «Кубань».