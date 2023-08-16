Бояринцев — о старте «Сокола»: Пока рано давать какие-то оценки

Главный тренер саратовского «Сокола» Денис Бояринцев поделился комментарием об успешном старте команды.

«Были серьезные соперники. Но нам удалось дать бой командам, которые ставят задачу выхода в РПЛ. Однако чемпионат пока только разгоняется, поэтому давать какие‑то оценки лучше не раньше, чем после 10‑го тура», — заявил Бояринцев «Матч ТВ».

После четырех туров «Сокол» занимает четвертое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, пополнив свою копилку на десять очков.

В предстоящем туре коллектив из Саратова будет принимать на своем поле подмосковные «Химки». Встреча состоится 19 августа. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 17:30 по мск.