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Мелбет-Первая лига

​Талалаева дисквалифицировали

16 Августа 2023 • 15:43 Комментировать
Сокол
...
Химки
19.08 17:30

Тренер «Химок» Андрей Талалаев получил красную карточку по ходу матча Мелбет-Первой лиги против «Родины». В среду на заседании КДК РФС этот эпизод был рассмотрен. За использование ненормативной лексики (без прямого оскорбления) в общении с арбитром Талалаев получил дисквалификацию на один матч. Также рулевой «Химок» был наказан дисквалификацией ещё на одну игру условно. Кроме того, Талалаев должен выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

После пяти сыгранных туров первенства «Химки» имеют в своём активе девять очков. Ближайший матч подмосковная команда проведёт 19 августа – против «Сокола» на выезде. Талалаев не сможет находиться в технической зоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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СОКОЛ ХИМКИ
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