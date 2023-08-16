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Скворцов: «У Адиева есть всё, чтобы стать тренером топ-клуба РПЛ»

16 Августа 2023 • 09:19 Комментировать
Казахстан
...
Финляндия
07.09 17:00

Защитник «Химок» Лев Скворцов поделился мнением о главном тренере сборной Казахстана Магомеде Адиеве.

По мнению Скворцова, 46-летний специалист способен работать в топ-клубе РПЛ, так как Адиев умеет добиваться результата.

«У Адиева есть всё, чтобы стать тренером топ-клуба РПЛ. Для всех важен результат, а он добился многого и принёс нам достаточно громких побед», — приводит слова Скворцова Metaratings.

Напомним, ранее Адиев работал в таких командах, как «Анжи» и «Ахмат». Ранее сообщалось, что тренер может вернуться в грозненский клуб, который вчера, 15 августа, объявил об отставке Сергея Ташуева.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сборная Казахстана Магомед Адиев Лев Скворцов
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