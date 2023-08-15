«Был близок к смерти как никогда»: Клотет рассказал о самых опасных случаях в его жизни

Главный тренер московского «Торпедо», 46-летний испанец Жозеп Клотет рассказал о самых опасных случаях в его жизни, которые едва не привели к его гибели.

Первый – это укус довольно опасной змеи – испанской гадюки.

«Она может убить ребенка, но для взрослого человека не настолько опасна», - отмечает Клотет в интервью Sport24.

Второй случай, по словам тренера, был гораздо опаснее. Он был связан с альпинизмом в горах.

«Забирался на гору, началась снежная буря. В итоге длилась она 12 часов. Я был близок к смерти как никогда и просто не контролировал свою жизнь», - вспоминает Клотет.

Ранее испанец назвал музыкальную группу, которая очень зацепила его в России.