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«Был близок к смерти как никогда»: Клотет рассказал о самых опасных случаях в его жизни

15 Августа 2023 • 21:38 Комментировать
Торпедо Москва
...
Нефтехимик
21.08 19:24

Главный тренер московского «Торпедо», 46-летний испанец Жозеп Клотет рассказал о самых опасных случаях в его жизни, которые едва не привели к его гибели.

Первый – это укус довольно опасной змеи – испанской гадюки.

«Она может убить ребенка, но для взрослого человека не настолько опасна», - отмечает Клотет в интервью Sport24.

Второй случай, по словам тренера, был гораздо опаснее. Он был связан с альпинизмом в горах.

«Забирался на гору, началась снежная буря. В итоге длилась она 12 часов. Я был близок к смерти как никогда и просто не контролировал свою жизнь», - вспоминает Клотет.

Ранее испанец назвал музыкальную группу, которая очень зацепила его в России.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозеп Клотет
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ТОРПЕДО МОСКВА НЕФТЕХИМИК
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