Наставник «Торпедо» Клотет оценил уровень российского футбола

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет высказался об уровне российского футбола.

Испанский специалист отметил, что ожидания совпали с реальностью, и уровень российского футбола действительно хороший.

«Я знал некоторых игроков из РПЛ — Бальде, Мозеса, Малкома, Рейну, Соболева, ну и, конечно, топового вратаря Акинфеева. Еще знаю россиян, которые играют в Италии — Миранчука и Черышева», - приводит слова Клотета Sport24.

Напомним, что столичный клуб в прошлом сезоне выступал в РПЛ, но занял последнее место в турнирной таблице и отправился в Первую лигу, где в новом сезоне после пяти туров идёт на восьмой позиции.