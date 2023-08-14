Клотет объяснил поражение «Торпедо» от «Алании»

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет высказался после поражения «чёрно-белых» в матче Мелбет-Первой лиги от «Алании». Игра, что прошла в жарком Грозном, завершилась со счётом 2:0 в пользу кавказской команды.

«Играли с сильным оппонентом, «Алания» чувствует себя здесь очень комфортно. Выбрали играть в высокий прессинг для создания «Алании» проблем. Основная наша проблема сегодня: мы продемонстрировали плохую реализацию тех моментов, которые мы создали», - цитирует Клотета пресс-служба «Торпедо».

Напомним, что теперь «Торпедо», которое вроде бы и неплохо начало сезон, идёт уже ближе к середине турнирной таблицы лиги – на восьмом месте. У клуба в активе семь набранных очков.

«Алания» вернулась на победный путь, продлив неудачную серию «Торпедо»