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Наставник «Торпедо» Клотет высказался о переезде в Россию

14 Августа 2023 • 20:24 Комментировать
Алания
2:0
Торпедо Москва
окончен

Наставник московского «Торпедо» Жозеп Клотет высказался об адаптации после переезда в Россию.

Испанский специалист отметил, что только на третий месяц снял себе квартиру недалеко от «Лужников», и это стало тем местом, где он может немного отдохнуть, так как это важно, особенно в таком интенсивном городе.

«Сейчас я полностью адаптирован к темпу жизни: по выходным могу выйти на шоппинг или пообедать в ресторане», - приводит слова Клотета Sport24.

Напомним, что в прошлом сезоне «Торпедо» выступало в РПЛ, но заняло последнее место в турнирной таблице и отправилось в Первую лигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Жозеп Клотет
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