Астраханский «Волгарь» отстранил главного тренера команды Анвера Конеева от руководства командой. Об этом сообщают соцсети клуба.

Подготовку к ближайшему официальному матчу с красноярским «Енисеем» проведет тренерский штаб во главе со старшим тренером Юрием Юхневичем.

Напомним, что «Волгарь» проиграл все пять матчей нового сезона Мелбет-Первой лиги. Клуб сыграл с «Нефтехимиком», «Акроном», «Шинником», «Кубанью» и махачкалинским «Динамо» и, что логично, занимает последнее место в турнирной таблице первенства с нулём очков.

Ранее сообщалось, что место главного тренера астраханского клуба может занять бывший наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов.