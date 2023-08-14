«Алания» вернулась на победный путь, продлив неудачную серию «Торпедо»

В Мелбет-Первой лиге завершился пятый тур матчем «Алания» - «Торпедо». Георгий Гонгадзе запорол два супермомента подряд. Номинальные хозяева вскоре забили сами. После ошибки голкипера «Торпедо» мяч оказался у Николая Гиоргобиани, тот ушел от опекуна и с рикошетом отправил мяч в сетку. После перерыва Алан Хабалов здорово прострелил с фланга, и Исламу Машукову осталось вколотить мяч в ворота. Даниил Шамкин напоследок мог забить гол престижа, но метров с пяти не переиграл голкипера.

2:0, «Алания» с 10 очками делит второе место, соперник после трёх матчей без побед, с 7 баллами идет восьмым.