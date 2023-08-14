«Алания» вернулась на победный путь, продлив неудачную серию «Торпедо»

В Мелбет-Первой лиге завершился пятый тур матчем «Алания» - «Торпедо». Георгий Гонгадзе запорол два супермомента подряд. Номинальные хозяева вскоре забили сами. После ошибки голкипера «Торпедо» мяч оказался у Николая Гиоргобиани, тот ушел от опекуна и с рикошетом отправил мяч в сетку. После перерыва Алан Хабалов здорово прострелил с фланга, и Исламу Машукову осталось вколотить мяч в ворота. Даниил Шамкин напоследок мог забить гол престижа, но метров с пяти не переиграл голкипера.
2:0, «Алания» с 10 очками делит второе место, соперник после трёх матчей без побед, с 7 баллами идет восьмым.
Протокол игры
|(1:0) Гиоргобиани Николай33'
|(2:0) Машуков Ислам51'
Солдатенко Ростислав•Шавлохов Давид•Плиев Константин•Багаев Алан• 56'Хабалов Алан86' (Бутаев Аллон (86') •Чочиев Алан66' (Караев Давид (66') •Цаллагов Ибрагим•Мельников Степан46' (Тарба Заур (46') •Гурциев Батраз78' (Царукян Валерий (78') •Машуков Ислам78' (Кобесов Давид (78') •Гиоргобиани Николай
Бабурин Егор•Шляков Евгений59' (Юзепчук Роман (59') •Самсонов Артём Владимирович71' (Шамкин Даниил (71') •Бородин Сергей Алексеевич• 58'Калугин Никита• 64'Манелов Ираклий59' (Полоз Дмитрий (59') •Чурич Марио•Орехов Александр•Гонгадзе Георгий71' (Горбунов Игорь (71') • 84'Червяков Руслан 22'46' (Стефанович Илья (46') •Лебеденко Игорь
14 августа.
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