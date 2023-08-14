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Мелбет-Первая лига

«Алания» вернулась на победный путь, продлив неудачную серию «Торпедо»

14 Августа 2023 • 19:00 Комментировать
Алания
2:0
Торпедо Москва
окончен

В Мелбет-Первой лиге завершился пятый тур матчем «Алания» - «Торпедо». Георгий Гонгадзе запорол два супермомента подряд. Номинальные хозяева вскоре забили сами. После ошибки голкипера «Торпедо» мяч оказался у Николая Гиоргобиани, тот ушел от опекуна и с рикошетом отправил мяч в сетку. После перерыва Алан Хабалов здорово прострелил с фланга, и Исламу Машукову осталось вколотить мяч в ворота. Даниил Шамкин напоследок мог забить гол престижа, но метров с пяти не переиграл голкипера.

2:0, «Алания» с 10 очками делит второе место, соперник после трёх матчей без побед, с 7 баллами идет восьмым.

Протокол игры  
Алания2:0Торпедо Москва
(1:0) Гиоргобиани Николай33'  
(2:0) Машуков Ислам51'  
Солдатенко РостиславШавлохов ДавидПлиев КонстантинБагаев Алан  56'Хабалов Алан 86' (Бутаев Аллон ( 86') Чочиев Алан 66' (Караев Давид ( 66') Цаллагов ИбрагимМельников Степан 46' (Тарба Заур ( 46') Гурциев Батраз 78' (Царукян Валерий ( 78') Машуков Ислам 78' (Кобесов Давид ( 78') Гиоргобиани Николай
Запасные: Засеев АзаматЦараев АланСухорученко МихаилБакаев МихаилНорчаев ХусаинХадарцев БатразНатабашвили Георгий
Бабурин ЕгорШляков Евгений 59' (Юзепчук Роман ( 59') Самсонов Артём Владимирович 71' (Шамкин Даниил ( 71') Бородин Сергей Алексеевич  58'Калугин Никита  64'Манелов Ираклий 59' (Полоз Дмитрий ( 59') Чурич МариоОрехов АлександрГонгадзе Георгий 71' (Горбунов Игорь ( 71'  84') Червяков Руслан  22' 46' (Стефанович Илья ( 46') Лебеденко Игорь
Запасные: Енин ИванУсанов АлексейМосквичёв ВладимирШевченко ГлебБондарь АндрейИваньков Александр II
14 августа.

 

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