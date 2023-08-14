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Мелбет-Первая лига

Наставник «Химок»: «Хорошо, что преподнесли Садыгову победу в подарок, а не галстук»

14 Августа 2023 • 10:22 Комментировать
Химки
2:0
Родина Москва
окончен

На выходных «Химки» обыграли «Родину» в матче пятого тура Мелбет-Первой лиги. Победу со счетом 2:0 подмосковной команде принесли удары Сергея Варатынова и Хетага Хосонова. В первом тайме экс-команда РПЛ претендовала на пенальти, и за бурные возражения против решения арбитра продолжать игру был удален с поля главный тренер Андрей Талалаев.

На неназначенный 11-метровый сетовал после игры и старший тренер «Химок» Юрий Нагайцев. Также он добавил: «В первую очередь хотел бы поздравить нашего инвестора и вдохновителя идей Туфана Садыгова с днём рождения! Хорошо, что мы такой подарок ему преподнесли, а не подарили галстук», - приводят слова Нагайцева «Вести Подмосковья».

Также он отметил отличную поддержку со стороны болельщиков и прогресс в игре команды.

После двух поражений на старте «Химки» победили в третий раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Юрий Нагайцев
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