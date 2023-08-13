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Мелбет-Первая лига

«Волгарь» проиграл пятый матч подряд

13 Августа 2023 • 20:24 Комментировать
Волгарь
0:1
Динамо Махачкала
окончен

В последнем на сегодня матче в Мелбет-Первой лиге «Волгарь» принимал «Динамо» из Махачкалы. Астраханцы снова не смогли порадовать болельщиков результатов и проиграли в пятом поединке подряд - 0:1. У гостей на 44-й минуте отличился Залимхан Юсупов. Его удар позволил динамовцам с 7 очками выйти на седьмое место в таблице. У соперника нет зачетных баллов в этом сезоне.

Протокол игры  
Волгарь0:1Динамо Махачкала
  44'Юсупов Залимхан (0:1)
Одоевский ДаниилЗуев Илья  65'Шакуро ПавелПрошкин Егор  64' 73' (Смирнов Данила ( 73'  85') Хомуха ИванГилязетдинов АртурАтабаев ЭрболКлёнкин Данил 73' (Ушатов Кирилл ( 73') Мартовой Даниил 46' (Лесников Дмитрий ( 46') Гогричиани Гоча 46' (Шайхтдинов Дамир ( 46') Пушкарев Денис 46' (Жамалетдинов Тимур ( 46')
Запасные: Анисимов АндрейПолубояринов ДанилКосарев КириллСмирнов Олег
Волк ДавидКовачевич ВладимирКагермазов Сослан 75' (Сандрачук Александр ( 75') Храмцов Максим  66' 75' (Сундуков Темиркан ( 75') Алибеков МуталипШумахов ИдарЛисакович РусланМагомедов Ражаб 87' (Сердеров Сердер ( 87') Глушков Никита Сергеевич 83' (Абдуллахи Квари ( 83') Юсупов ЗалимханКасинтура Эгаш  51'
Запасные: Магомедов ТимурОсокин ДенисИбрагимов Камиль
13 августа.

 

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Волгарь Динамо Махачкала
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