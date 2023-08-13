«Волгарь» проиграл пятый матч подряд

В последнем на сегодня матче в Мелбет-Первой лиге «Волгарь» принимал «Динамо» из Махачкалы. Астраханцы снова не смогли порадовать болельщиков результатов и проиграли в пятом поединке подряд - 0:1. У гостей на 44-й минуте отличился Залимхан Юсупов. Его удар позволил динамовцам с 7 очками выйти на седьмое место в таблице. У соперника нет зачетных баллов в этом сезоне.
Протокол игры
|44'Юсупов Залимхан (0:1)
Одоевский Даниил•Зуев Илья• 65'Шакуро Павел•Прошкин Егор 64'73' (Смирнов Данила (73') • 85'Хомуха Иван•Гилязетдинов Артур•Атабаев Эрбол•Клёнкин Данил73' (Ушатов Кирилл (73') •Мартовой Даниил46' (Лесников Дмитрий (46') •Гогричиани Гоча46' (Шайхтдинов Дамир (46') •Пушкарев Денис46' (Жамалетдинов Тимур (46')
Волк Давид•Ковачевич Владимир•Кагермазов Сослан75' (Сандрачук Александр (75') •Храмцов Максим 66'75' (Сундуков Темиркан (75') •Алибеков Муталип•Шумахов Идар•Лисакович Руслан•Магомедов Ражаб87' (Сердеров Сердер (87') •Глушков Никита Сергеевич83' (Абдуллахи Квари (83') •Юсупов Залимхан•Касинтура Эгаш 51'
Запасные: Магомедов Тимур•Осокин Денис•Ибрагимов Камиль
13 августа.
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