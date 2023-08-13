«Волгарь» проиграл пятый матч подряд

В последнем на сегодня матче в Мелбет-Первой лиге «Волгарь» принимал «Динамо» из Махачкалы. Астраханцы снова не смогли порадовать болельщиков результатов и проиграли в пятом поединке подряд - 0:1. У гостей на 44-й минуте отличился Залимхан Юсупов. Его удар позволил динамовцам с 7 очками выйти на седьмое место в таблице. У соперника нет зачетных баллов в этом сезоне.