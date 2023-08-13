«КАМАЗ» не позволил «Тюмени» выйти в лидеры

По итогам пятого тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» могла рассчитывать взобраться на вершину таблицы, для этого нужно было обыгрывать на выезде «КАМАЗ». Впрочем, дерзкие новички второго по силе дивизиона откровенно неудачно провели первый тайм, пропустив удары Александра Щербатюка с игры и Александра Гаглоева с пенальти. К тому же к 40-й минуте Никита Печенкин собрал пару «горчичников». Евгений Татаринов с 11-метровой отметки отыграл один гол на 60-й минуте, но все же «Тюмень» без очков - 1:2.
В итоге у сегодняшних соперников по девять зачетных баллов и четвертое место в таблице.
Протокол игры
|(1:0) Щербатюк Александр19'
|(2:0) Гаглоев Александр36'
|60'Татаринов Евгений (2:1)
Анисимов Артур•Абрамов Артём74' (Почивалин Валерий (74') •Мануйлов Роман65' (Ермолаев Николай (65') • 75'Аюкин Руслан•Пальцев Валентин• 51'Гюрджан Артём• 90'Родин Даниил•Гаглоев Александр•Горелов Павел 58'83' (Ратников Савелий (83') •Фартуна Борис46' (Таликин Дамир (46') • 86'Щербатюк Александр65' (Бадртдинов Ильнур (65')
Запасные: Борисенко Григорий•Смирнов Алексей Сергеевич
Любаков Егор•Байтуков Руслан•Печенкин Никита 32'• 40'Синяк Антон77' (Мырзаков Кирилл (77') • 90'Бем Александр•Болотов Евгений•Самойлов Денис•Маркелов Иван77' (Балахонцев Никита (77') •Дружинин Игорь 27'44' (Петров Михаил (44') •Шитов Виталий77' (Кобялко Антон (77') •Татаринов Евгений 26'66' (Порохов Илья (66')
Запасные: Шадрин Павел•Милютин Вадим•Чуканов Андреа•Савин Андрей
13 августа.
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