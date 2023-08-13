Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» не позволил «Тюмени» выйти в лидеры

13 Августа 2023 • 18:59 Комментировать
КАМАЗ
2:1
Тюмень
окончен

По итогам пятого тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» могла рассчитывать взобраться на вершину таблицы, для этого нужно было обыгрывать на выезде «КАМАЗ». Впрочем, дерзкие новички второго по силе дивизиона откровенно неудачно провели первый тайм, пропустив удары Александра Щербатюка с игры и Александра Гаглоева с пенальти. К тому же к 40-й минуте Никита Печенкин собрал пару «горчичников». Евгений Татаринов с 11-метровой отметки отыграл один гол на 60-й минуте, но все же «Тюмень» без очков - 1:2.

В итоге у сегодняшних соперников по девять зачетных баллов и четвертое место в таблице.

Протокол игры  
КАМАЗ2:1Тюмень
(1:0) Щербатюк Александр19'  
(2:0) Гаглоев Александр36'  
  60'Татаринов Евгений (2:1)
Анисимов АртурАбрамов Артём 74' (Почивалин Валерий ( 74') Мануйлов Роман 65' (Ермолаев Николай ( 65'  75') Аюкин РусланПальцев Валентин  51'Гюрджан Артём  90'Родин ДаниилГаглоев АлександрГорелов Павел  58' 83' (Ратников Савелий ( 83') Фартуна Борис 46' (Таликин Дамир ( 46'  86') Щербатюк Александр 65' (Бадртдинов Ильнур ( 65')
Запасные: Борисенко ГригорийСмирнов Алексей Сергеевич
Любаков ЕгорБайтуков РусланПеченкин Никита  32'  40'Синяк Антон 77' (Мырзаков Кирилл ( 77'  90') Бем АлександрБолотов ЕвгенийСамойлов ДенисМаркелов Иван 77' (Балахонцев Никита ( 77') Дружинин Игорь  27' 44' (Петров Михаил ( 44') Шитов Виталий 77' (Кобялко Антон ( 77') Татаринов Евгений  26' 66' (Порохов Илья ( 66')
Запасные: Шадрин ПавелМилютин ВадимЧуканов АндреаСавин Андрей
13 августа.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Камаз Тюмень
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Енисей Енисей
Нефтехимик Нефтехимик
2
0
2.36 3.35 3.05
Видео
Окончен
КАМАЗ КАМАЗ
Тюмень Тюмень
2
1
2.37 3.30 3.05
Видео
Окончен
Волгарь Волгарь
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
0
1
2.75 3.10 2.75
Видео
14.08.23 в 17:00
Алания Алания
Торпедо Москва Торпедо Москва
2.15 3.40 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
18:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» не позволил «Тюмени» выйти в лидеры
16:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Футболисты «КАМАЗа» помыли сидения на стадионе видео
15:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» уверенно переиграл «Нефтехимик»
12:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» обыграл «Акрон» и поднялся на второе место
09:31 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
12 Августа
21:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» оборвал ничейную серию победой над «Арсеналом»
20:53 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Кубань» не пустила «Сокол» на первое место
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» не смогла остановить набирающие ход «Химки»
17:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» с минимальным перевесом одолел «Ленинградец»
17:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Тренер «Химок» Талалаев получил красную карточку в игре с «Родиной»
11 Августа
16:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кармазиненко: У Григоряна тренировались под музыку и ходили на аттракционы - видео видео
15:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье «Акрон» будет гостить у «СКА-Хабаровска»
09 Августа
07:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Цаллагов: Переговоры о возвращении в «СКА-Хабаровск» прошли за пять секунд
08 Августа
11:46 · Россия. Мелбет-Первая лига
Цаллагов вернулся в «СКА-Хабаровск» официально
11:30 · Россия. Мелбет-Первая лига
Терехов может перейти в «Химки»
Все новости
Рекомендуем