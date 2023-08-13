«КАМАЗ» не позволил «Тюмени» выйти в лидеры

По итогам пятого тура Мелбет-Первой лиги «Тюмень» могла рассчитывать взобраться на вершину таблицы, для этого нужно было обыгрывать на выезде «КАМАЗ». Впрочем, дерзкие новички второго по силе дивизиона откровенно неудачно провели первый тайм, пропустив удары Александра Щербатюка с игры и Александра Гаглоева с пенальти. К тому же к 40-й минуте Никита Печенкин собрал пару «горчичников». Евгений Татаринов с 11-метровой отметки отыграл один гол на 60-й минуте, но все же «Тюмень» без очков - 1:2.

В итоге у сегодняшних соперников по девять зачетных баллов и четвертое место в таблице.