В воскресенье вечером «КАМАЗ» в пятом туре Мелбет-Первой лиги будет играть против «Тюмени». Между тем, пресс-служба лиги показала видео, на котором футболисты «КАМАЗа» Валентин Пальцев и Александр Гаглоев моют сидения на стадионе перед матчем.

«Пальцев и Гаглоев подготовили для вас стадион в Набережных Челнах!» - говорится в подписи к видео.

Матч между «КАМАЗом» и «Тюменью» стартует в 17:00 по московскому времени. Отметим, что на текущий момент – после четырёх сыгранных туров – «Тюмень» имеет в своём активе девять очков, а «КАМАЗ» - шесть.