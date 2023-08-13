«Енисей» уверенно переиграл «Нефтехимик»

Плохо стартовавшие в Мелбет-Первой лиге «Енисей» и «Нефтехимик» провели матч пятого тура. На 22-й минуте Егор Иванов метров с 25 плотно пробил по воротам гостей и открыл счет. После перерыва Александр Ломакин с правого фланга со штрафного набросил мяч в борьбу, и Виталий Стежко был расторопнее всех, метко пробив головой.
«Енисей» победил со счетом 2:0 и с 6 очками поднялся на девятое место. Соперник - 15-й с 4 баллами.
Протокол игры
|(1:0) Иванов Егор22'
|(2:0) Стежко Виталий66'
Ставер Евгений•Бардыбахин Вячеслав• 47'Марков Николай84' (Раздорских Никита (84') •Хозин Владимир•Стежко Виталий•Ломакин Александр84' (Масловский Александр (84') •Глушков Никита Андреевич•Иванов Егор•Ланин Олег•Окладников Андрей61' (Савельев Максим (61') •Канаплин Александр 75'78' (Орлов Антон (78')
Голубев Андрей•Бердников Алексей67' (Кахидзе Александр (67') •Шоркин Максим•Герасимов Алексей• 51'Котов Павел•Зорин Богдан•Денисов Роман 45'46' (Талалай Денис (46') •Галиулин Вагиз67' (Петров Максим Вячеславович (67') • 71'Кокоев Давид73' (Марухин Владимир (73') •Джамилов Султан•Базелюк Константин82' (Грузнов Илья (82')
13 августа.
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