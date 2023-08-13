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Мелбет-Первая лига

«Енисей» уверенно переиграл «Нефтехимик»

13 Августа 2023 • 15:53 Комментировать
Енисей
2:0
Нефтехимик
окончен

Плохо стартовавшие в Мелбет-Первой лиге «Енисей» и «Нефтехимик» провели матч пятого тура. На 22-й минуте Егор Иванов метров с 25 плотно пробил по воротам гостей и открыл счет. После перерыва Александр Ломакин с правого фланга со штрафного набросил мяч в борьбу, и Виталий Стежко был расторопнее всех, метко пробив головой.

«Енисей» победил со счетом 2:0 и с 6 очками поднялся на девятое место. Соперник - 15-й с 4 баллами.

Протокол игры  
Енисей2:0Нефтехимик
(1:0) Иванов Егор22'  
(2:0) Стежко Виталий66'  
Ставер ЕвгенийБардыбахин Вячеслав  47'Марков Николай 84' (Раздорских Никита ( 84') Хозин ВладимирСтежко ВиталийЛомакин Александр 84' (Масловский Александр ( 84') Глушков Никита АндреевичИванов ЕгорЛанин ОлегОкладников Андрей 61' (Савельев Максим ( 61') Канаплин Александр  75' 78' (Орлов Антон ( 78')
Запасные: Немченко АнатолийЯрусов ДаниилКрашевский ЯрославФеррейра ХерманЛогуа Ираклий
Голубев АндрейБердников Алексей 67' (Кахидзе Александр ( 67') Шоркин МаксимГерасимов Алексей  51'Котов ПавелЗорин БогданДенисов Роман  45' 46' (Талалай Денис ( 46') Галиулин Вагиз 67' (Петров Максим Вячеславович ( 67'  71') Кокоев Давид 73' (Марухин Владимир ( 73') Джамилов СултанБазелюк Константин 82' (Грузнов Илья ( 82')
Запасные: Ситдиков МаратСагуткин ДаниилПершин МатвейКасаткин НикитаЕщенко Сергей
13 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Енисей
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