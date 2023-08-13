«Енисей» уверенно переиграл «Нефтехимик»

Плохо стартовавшие в Мелбет-Первой лиге «Енисей» и «Нефтехимик» провели матч пятого тура. На 22-й минуте Егор Иванов метров с 25 плотно пробил по воротам гостей и открыл счет. После перерыва Александр Ломакин с правого фланга со штрафного набросил мяч в борьбу, и Виталий Стежко был расторопнее всех, метко пробив головой.

«Енисей» победил со счетом 2:0 и с 6 очками поднялся на девятое место. Соперник - 15-й с 4 баллами.