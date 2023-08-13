«СКА-Хабаровск» обыграл «Акрон» и поднялся на второе место

В рамках пятого тура Мелбет-Первой лиги состоялся поединок между «СКА-Хабаровском» и тольяттинским «Акроном». Хозяева поля отпраздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол на 16-й минуте забил Кирилл Никитин.

После этой встречи «Акрон» с 12 набранными баллами продолжает лидировать в турнирной таблице первого дивизиона, а «СКА-Хабаровск» (10) поднялся на вторую строчку.