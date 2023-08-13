«СКА-Хабаровск» обыграл «Акрон» и поднялся на второе место

В рамках пятого тура Мелбет-Первой лиги состоялся поединок между «СКА-Хабаровском» и тольяттинским «Акроном». Хозяева поля отпраздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол на 16-й минуте забил Кирилл Никитин.
После этой встречи «Акрон» с 12 набранными баллами продолжает лидировать в турнирной таблице первого дивизиона, а «СКА-Хабаровск» (10) поднялся на вторую строчку.
Протокол игры
|(1:0) Никитин Кирилл16'
Сугробов Владимир•Покидышев Николай 73' (Рукас Андрюс ( 73' ) •Рукас Томас•Никитин Андрей Владимирович•Кожемякин Олег 71' •Бавин Юрий•Савинов Андрей•Симонян Артём 64' (Яо Жан Шарль I ( 64' ) •Никитин Кирилл 85' (Стародуб Дмитрий ( 85' ) •Бегун Дмитрий•Кутовой Максим 64' (Петров Илья ( 64' 74')
Волков Сергей•Данилкин Егор•Димоски Боян 69' (Апеков Руслан ( 69' ) •Анджелкович Неманья•Савичев Константин•Макаров Сергей 61' (Хубаев Давид ( 61' 80') •Песегов Евгений 70' (Азаров Владимир ( 70' ) •Килин Антон 90' •Галкин Владислав 60' (Данилин Кирилл ( 60' ) •Чудин Иван•Эльдарушев Абу-Саид 61' (Понсе Андрес ( 61' )
Запасные: Ходжаниязов Джамалдин•Сангаре Дэвид•Конюхов Вадим
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