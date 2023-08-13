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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» обыграл «Акрон» и поднялся на второе место

13 Августа 2023 • 12:05 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:0
Акрон
окончен

В рамках пятого тура Мелбет-Первой лиги состоялся поединок между «СКА-Хабаровском» и тольяттинским «Акроном». Хозяева поля отпраздновали победу со счетом 1:0. Единственный гол на 16-й минуте забил Кирилл Никитин.

После этой встречи «Акрон» с 12 набранными баллами продолжает лидировать в турнирной таблице первого дивизиона, а «СКА-Хабаровск» (10) поднялся на вторую строчку.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск1:0Акрон
(1:0) Никитин Кирилл16'  
Сугробов ВладимирПокидышев Николай   73' (Рукас Андрюс (   73' ) Рукас ТомасНикитин Андрей ВладимировичКожемякин Олег   71' Бавин ЮрийСавинов АндрейСимонян Артём   64' (Яо Жан Шарль I (   64' ) Никитин Кирилл   85' (Стародуб Дмитрий (   85' ) Бегун ДмитрийКутовой Максим   64' (Петров Илья (   64'   74')
Запасные: Сосранов РустамАлиев СаидПодберёзкин ВячеславГонгапшев АльбекИмамов Ислам
Волков СергейДанилкин ЕгорДимоски Боян   69' (Апеков Руслан (   69' ) Анджелкович НеманьяСавичев КонстантинМакаров Сергей   61' (Хубаев Давид (   61'   80') Песегов Евгений   70' (Азаров Владимир (   70' ) Килин Антон   90' Галкин Владислав   60' (Данилин Кирилл (   60' ) Чудин ИванЭльдарушев Абу-Саид   61' (Понсе Андрес (   61' )
Запасные: Ходжаниязов ДжамалдинСангаре ДэвидКонюхов Вадим
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