«СКА-Хабаровск» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В пятом туре Мелбет-Первой лиги встречаются «СКА-Хабаровск» и «Акрон».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча СКА-Хабаровск - Акрон
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Протокол игры
|(1:0) Никитин Кирилл16'
Сугробов Владимир•Покидышев Николай•Рукас Томас•Никитин Андрей Владимирович•Кожемякин Олег•Бавин Юрий•Савинов Андрей•Симонян Артём•Никитин Кирилл•Бегун Дмитрий•Кутовой Максим
Волков Сергей•Данилкин Егор•Димоски Боян•Анджелкович Неманья•Савичев Константин•Макаров Сергей•Песегов Евгений•Килин Антон•Галкин Владислав•Чудин Иван•Эльдарушев Абу-Саид
13 августа.
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