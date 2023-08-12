«Черноморец» оборвал ничейную серию победой над «Арсеналом»

В пятом туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал «Арсенал». Туляки провели результативную атаку на 12-й минуте, и Ансор Хабибов открыл счет. В середине первого тайма голкипер хозяев сбил соперника - пенальти. Ишхан Гелоян его не реализовал. А вот 11-метровый в другие ворот был забит, Дмитрий Коробов был точен. Он же сразу после перерыва выполнил подачу с фланга, а мяч, никого не коснувшись, оказался в сетке - 2:1.

После четырех ничейных результатов «Черноморец» победил и с 7 очками делит пятое место. Соперник с 5 баллами 12-й.