«Черноморец» оборвал ничейную серию победой над «Арсеналом»

В пятом туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал «Арсенал». Туляки провели результативную атаку на 12-й минуте, и Ансор Хабибов открыл счет. В середине первого тайма голкипер хозяев сбил соперника - пенальти. Ишхан Гелоян его не реализовал. А вот 11-метровый в другие ворот был забит, Дмитрий Коробов был точен. Он же сразу после перерыва выполнил подачу с фланга, а мяч, никого не коснувшись, оказался в сетке - 2:1.
После четырех ничейных результатов «Черноморец» победил и с 7 очками делит пятое место. Соперник с 5 баллами 12-й.
Протокол игры
|12'Хабибов Ансор (0:1)
|(1:1) Коробов Дмитрий39'
|(2:1) Коробов Дмитрий51'
Фролкин Даниил• 24'Красильниченко Олег46' (Маклаков Иван (46') •Гречкин Алексей•Фомин Денис•Гараев Виктор• 86'Адаев Владислав•Коробов Дмитрий•Саадуев Шамиль89' (Магомедов Зикрула (89') •Гурченко Даниил62' (Будагян Юрий (62') •Абакаров Магомед62' (Панамарев Никита (62') •Руденко Владислав73' (Делькин Артём (73')
Кокарев Никита•Большаков Кирилл•Быковский Илья•Померко Алексей•Хабибов Ансор51' (Гираев Карим (51') •Попов Артём46' (Коротков Александр II (46') •Ндука Ифеани Давид 41'46' (Кайнов Максим (46') •Макаров Анатолий•Гелоян Ишхан64' (Пантелеев Владислав (64') •Лёвин Владислав87' (Мацукатов Алекс (87') •Окоронкво Джонатан Теофилус
12 августа.
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