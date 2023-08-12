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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» оборвал ничейную серию победой над «Арсеналом»

12 Августа 2023 • 21:30 Комментировать
Черноморец Нв
2:1
Арсенал Тула
окончен

В пятом туре Мелбет-Первой лиги «Черноморец» принимал «Арсенал». Туляки провели результативную атаку на 12-й минуте, и Ансор Хабибов открыл счет. В середине первого тайма голкипер хозяев сбил соперника - пенальти. Ишхан Гелоян его не реализовал. А вот 11-метровый в другие ворот был забит, Дмитрий Коробов был точен.  Он же сразу после перерыва выполнил подачу с фланга, а мяч, никого не коснувшись, оказался в сетке - 2:1.

После четырех ничейных результатов «Черноморец» победил и с 7 очками делит пятое место. Соперник с 5 баллами 12-й.

Протокол игры  
Черноморец Нв2:1Арсенал Тула
  12'Хабибов Ансор (0:1)
(1:1) Коробов Дмитрий39'  
(2:1) Коробов Дмитрий51'  
Фролкин Даниил  24'Красильниченко Олег 46' (Маклаков Иван ( 46') Гречкин АлексейФомин ДенисГараев Виктор  86'Адаев ВладиславКоробов ДмитрийСаадуев Шамиль 89' (Магомедов Зикрула ( 89') Гурченко Даниил 62' (Будагян Юрий ( 62') Абакаров Магомед 62' (Панамарев Никита ( 62') Руденко Владислав 73' (Делькин Артём ( 73')
Запасные: Антонов АнтонБасыров СтаниславКлимов НикитаКумбурович НиколаТюрин МатвейФилиппов МихаилХагур Руслан
Кокарев НикитаБольшаков КириллБыковский ИльяПомерко АлексейХабибов Ансор 51' (Гираев Карим ( 51') Попов Артём 46' (Коротков Александр II ( 46') Ндука Ифеани Давид  41' 46' (Кайнов Максим ( 46') Макаров АнатолийГелоян Ишхан 64' (Пантелеев Владислав ( 64') Лёвин Владислав 87' (Мацукатов Алекс ( 87') Окоронкво Джонатан Теофилус
Запасные: Денисов АлександрЯковлев МихаилНижегородов КонстантинГерасимов ДмитрийФайзуллин Дэнис
12 августа.

 

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Черноморец Новороссийск Арсенал Тула
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