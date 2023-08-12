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Мелбет-Первая лига

«Кубань» не пустила «Сокол» на первое место

12 Августа 2023 • 20:53 Комментировать
ФК Кубань
0:0
Сокол
окончен

В пятом туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» принимала «Сокол». Хозяева начали с трёх поражений, после чего переиграли «Волгарь», а вот сегодня забить не смогли. Команда из Саратова после фиаско от «Родины» (0:4) выдала серию из трёх побед кряду, но и в свою очередь не порадовала сегодня результативными ударами. Счет не было открыт.

«Кубань» с четырьмя баллами делит 14-е место, а вот «Сокол» упустил шанс возглавить таблицу и с 10 пунктами стал вторым.

Протокол игры  
ФК Кубань0:0Сокол
Нестеренко ЮрийОсипов ЕвгенийВеденеев МаксимТемников Иван  45'Абдоков НуриГурфов Азамат 46' (Мосейчук Илья ( 46'Муталиев Аслан 63') Левин Гаррик 46' (Кенфак Оливье ( 46'  56') Фаттахов ЛенарБезденежных Игорь 46' (Чуперка Валерий ( 46') Махатадзе ГеоргийЛаук Максим
Запасные: Мамтов ХасанТерновский ДмитрийКертанов КонстантинТаказов СосланСмирнов Александр
Косаревский ПётрАбазов АстемирЕвдокимов АндрейГудков Ян 70' (Морозов Владислав ( 70') Сериков Илья 84' (Леонтьев Игорь ( 84') Молодцов АртёмМальцев МихаилБабаев Владлен 70' (Караев Максим ( 70') Сасин Дмитрий  12' 60' (Югалдин Дмитрий ( 60'  66') Козловский НикитаЕжков Данила
Запасные: Маньков НикитаФёдоров АртёмDmitriy Weber
12 августа.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Кубань
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