«Кубань» не пустила «Сокол» на первое место

В пятом туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» принимала «Сокол». Хозяева начали с трёх поражений, после чего переиграли «Волгарь», а вот сегодня забить не смогли. Команда из Саратова после фиаско от «Родины» (0:4) выдала серию из трёх побед кряду, но и в свою очередь не порадовала сегодня результативными ударами. Счет не было открыт.
«Кубань» с четырьмя баллами делит 14-е место, а вот «Сокол» упустил шанс возглавить таблицу и с 10 пунктами стал вторым.
Протокол игры
Нестеренко Юрий•Осипов Евгений•Веденеев Максим•Темников Иван• 45'Абдоков Нури•Гурфов Азамат46' (Мосейчук Илья (46'•Муталиев Аслан63') •Левин Гаррик46' (Кенфак Оливье (46') • 56'Фаттахов Ленар•Безденежных Игорь46' (Чуперка Валерий (46') •Махатадзе Георгий•Лаук Максим
Косаревский Пётр•Абазов Астемир•Евдокимов Андрей•Гудков Ян70' (Морозов Владислав (70') •Сериков Илья84' (Леонтьев Игорь (84') •Молодцов Артём•Мальцев Михаил•Бабаев Владлен70' (Караев Максим (70') •Сасин Дмитрий 12'60' (Югалдин Дмитрий (60') • 66'Козловский Никита•Ежков Данила
Запасные: Маньков Никита•Фёдоров Артём•Dmitriy Weber
12 августа.
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