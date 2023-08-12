«Кубань» не пустила «Сокол» на первое место

В пятом туре Мелбет-Первой лиги «Кубань» принимала «Сокол». Хозяева начали с трёх поражений, после чего переиграли «Волгарь», а вот сегодня забить не смогли. Команда из Саратова после фиаско от «Родины» (0:4) выдала серию из трёх побед кряду, но и в свою очередь не порадовала сегодня результативными ударами. Счет не было открыт.

«Кубань» с четырьмя баллами делит 14-е место, а вот «Сокол» упустил шанс возглавить таблицу и с 10 пунктами стал вторым.