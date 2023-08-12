«Родина» не смогла остановить набирающие ход «Химки»

После провального старта сезона «Химки» набирают ход. В пятом туре Мелбет-Первой лиги команда Андрея Талалаева принимала «Родину», которая ещё никому не уступала. Сам наставник подмосковной команды за эмоции был удален в середине первого тайма. Тут же его команда пробила в штангу, это Александр Руденко едва не открыл счет. На 45-й минуте Сергей Варатынов выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в полупустые ворота, наказав голкипера за ошибку на выходе. После перерыва Илья Берковский метров с пяти сотряс перекладину. В ответ Астемир Горюшенко опасно бил, и голкипер «Химок» переправил мяч в верхнюю штангу. В концовке Хетаг Хосонов с рикошетом во второй раз отправил мяч в сетку - 2:0.

«Химки» с 9 очками вышли на второе место, соперник - восьмой.