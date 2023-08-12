«Шинник» с минимальным перевесом одолел «Ленинградец»

В Мелбет-Первой лиге стартовал пятый тур. Дебютанты соревнований из «Ленинградца» принимали «Шинник» и проиграли 0:1. Судьбу поединка решил удар Ильи Рубцова на 67-й минуте.
Команда из Ярославля набирает шесть очков и выходит на девятое место. Соперник уступил во втором матче подряд и с пятью баллами делит 11-ю строчку.
Протокол игры
|67'Рубцов Илья (0:1)
Карабашев Никита•Костин Сергей•Беляев Максим•Хитяев Андрей•Каптилов Валерий54' (Яковлев Андрей (54') •Суханов Эдуард54' (Шепелев Владислав (54') •Горулёв Виталий•Казаков Руслан•Жиронкин Виталий63' (Сиротов Владислав (63') •Розманов Никита46' (Ильин Сергей (46') •Бачинский Максим
Довбня Александр• 86'Шадринцев Дмитрий•Гузь Дмитрий•Котин Никита•Гащенков Михаил55' (Малыхин Дмитрий (55') •Соколов Игорь•Малахов Артём•Самсонов Артём Сергеевич•Зинков Вячеслав•Самойлов Дмитрий75' (Кузнецов Павел (75') •Рубцов Илья
12 августа.
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