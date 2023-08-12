«Шинник» с минимальным перевесом одолел «Ленинградец»

В Мелбет-Первой лиге стартовал пятый тур. Дебютанты соревнований из «Ленинградца» принимали «Шинник» и проиграли 0:1. Судьбу поединка решил удар Ильи Рубцова на 67-й минуте.

Команда из Ярославля набирает шесть очков и выходит на девятое место. Соперник уступил во втором матче подряд и с пятью баллами делит 11-ю строчку.