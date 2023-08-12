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Мелбет-Первая лига

​Тренер «Химок» Талалаев получил красную карточку в игре с «Родиной»

12 Августа 2023 • 17:57 Комментировать
Химки
2:0
Родина Москва
окончен

В субботу вечером в пятом туре Мелбет-Первой лиги встречаются «Химки» и «Родина». На исходе получаса игрового времени арбитру пришлось доставать из кармана карточку красного цвета. Получил её не кто-то из футболистов на поле, а главный тренер «Химок» Андрей Талалаев. Специалист был удалён за слишком бурное выражение эмоций.

Следить за развитием событий в матче между «Химками» и «Родиной» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что Андрей Талалаев возглавил «Химки» весной. По итогам прошлого сезона команда вылетела из Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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