​Тренер «Химок» Талалаев получил красную карточку в игре с «Родиной»

В субботу вечером в пятом туре Мелбет-Первой лиги встречаются «Химки» и «Родина». На исходе получаса игрового времени арбитру пришлось доставать из кармана карточку красного цвета. Получил её не кто-то из футболистов на поле, а главный тренер «Химок» Андрей Талалаев. Специалист был удалён за слишком бурное выражение эмоций.

Следить за развитием событий в матче между «Химками» и «Родиной» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

Отметим, что Андрей Талалаев возглавил «Химки» весной. По итогам прошлого сезона команда вылетела из Премьер-лиги.