Василий Кармазиненко с 90 голами — третий бомбардир в истории СКА. После завершения игровой карьеры уроженец Сахалина остался в системе хабаровского клуба, начав передавать свой опыт юным армейским воспитанникам.

Накануне 40-летия легендарного нападающего, который провёл в Хабаровске 12 сезонов, пресс-служба клуба съездила с ним на его любимую рыбалку и поговорили об интересе московского «Локомотива», жёстких методах Горлуковича, аттракционах от Григоряна и самом запоминающемся моменте из насыщенной карьеры.