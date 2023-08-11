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Мелбет-Первая лига

В воскресенье «Акрон» будет гостить у «СКА-Хабаровска»

11 Августа 2023 • 15:43 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Акрон
13.08 10:00

В воскресенье хабаровский СКА сыграет против «Акрона» в пятом туре Мелбет-Первой лиги.  Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени и в 10 утра - по московскому.

«Акрон» создан в 2018 году, но уже совершил сенсацию в кубковом турнире прошлого сезона, добравшись до финала Пути регионов после побед над столичными «Торпедо», «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком». В этом сезоне тольяттинцы вовсе идут без потерь, одолев «КАМАЗ» и «Аланию» с «сухим» счетом, а также разгромив «Волгарь» и «Арсенал».

Примечательно, что в пятерке лучших бомбардиров лиги находятся Абу-Саид Эльдарушев и Антон Килин из «Акрона», а также дальневосточники Олег Кожемякин и вингер Кирилл Никитин.

Эту игру можно посмотреть на сайте «Матч ТВ», а также порталах VK Видео и Кинопоиск.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск Акрон
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